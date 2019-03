Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall; Rutesheim: Verkehrsunfall

Herrenberg: Verkehrsunfall

Um 03:53 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 81, kurz nach der Anschlussstelle Herrenberg in Fahrtrichtung Singen zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines Fiats hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und prallte zunächst gegen die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, schleuderte quer über die Fahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke an linken Fahrbahnrand. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Neben dem Fahrer befanden sich noch ein 34-jähriger und ein 40-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug. Von den Insassen wurde niemand Verletzt. Da davon zunächst jedoch ausgegangen werden musste, befand sich die freiwillige Feuerwehr Herrenberg mit zwei Fahrzeugen und sechs Wehrleuten, sowie der Rettungsdienst mit einem Notarztwagen, sowie zwei Rettungswägen vor Ort. Zur Unfallbearbeitung musste die A81 in Fahrtrichtung Singen kurzfristig gesperrt werden. Hierdurch entstanden keine Verkehrsverzögerungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 7.000 Euro. Bei dem 32-Jährigen wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt.

Rutesheim: Verkehrsunfall

Am Samstag kam es gegen 22.00 Uhr an der Einmündung der Leonberger Straße in die Kreisstraße 1082 zum Verkehrsunfall. Die 19-jährige Fahrerin eines Opel Astra wollte von der Leonberger Straße kommend nach links in die Kreisstraße einbiegen. Zur selben Zeit befuhr eine 43-jährige Fahrerin eines Mercedes E-Klasse die Kreisstraße in Richtung Leonberg. Die 19-Jährige übersah beim Anfahren den herannahenden Mercedes und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

