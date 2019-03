Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle mit Verletzten in Holzgerlingen und Korntal-Münchingen

Holzgerlingen: B464 - Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Am vergangenen Freitag, gegen 09:00 Uhr, kam es an der Kreuzung der Bundesstraße 464 und der Tübinger Straße zu einem Unfall. Hierbei hat ein 20-jähriger Lenker eines Mazda die rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtet und ist anschließend mit einem ordnungsgemäß abbiegenden Fahrzeug kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 22jährige Beifahrer des verursachenden Fahrzeuges leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand zudem ein hoher Sachschaden. Die durch die Kollision verursachten Beschädigungen waren so immens, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000,- Euro.

Korntal-Münchingen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Feuerseeweg wurde eine 78-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Fußgängerin wollte am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, den Parkplatz überqueren, als sie von einem Pkw Opel eines 20-Jährigen erfasst wurde und daraufhin zu Fall kam. Die Dame erlitt bei dem Unfall Prellungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

