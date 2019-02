Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Diebstahl in Lebensmittelgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen Mitternacht in einen Lebensmittelladen in Renningen, brach dort eine Kasse im Verkaufsraum auf und entwendete eine dreistellige Summe Bargeld. Das Geld verstaute er in einen schwarzen Rucksack. Der Unbekannte ist etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er trug bei der Tatausführung weiße Turnschuhe, eine dunkelblaue wattierte Kapuzenjacke der Marke "The North Face" und schwarze dicke Handschuhe, bei denen es sich vermutlich um Motorradhandschuhe handelte. Sein Gesicht bedeckte er mit einem auf links gedrehten, rot-weiß gestreiften Shirt. Nach der Tat flüchtete er in Richtung Malmsheim. Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können.

