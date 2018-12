POL-LB: Ehningen: PKW kommt von Fahrbahn ab; Renningen: 44-Jähriger fährt Radfahrerin an und flüchtet; Böblingen: Handtasche gestohlen und Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots) - Ehningen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Vermutlich führten Straßenglätte gepaart mit nicht angepasster Geschwindigkeit am Dienstag gegen 01.20 Uhr auf der Kreisstraße 1077 in Ehningen zu einem Unfall. Ein 20-jähriger Daihatsu-Fahrer war auf der K 1077 von Böblingen kommend in Richtung Ehningen unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Maurener Straße wollte er nach rechts abbiegen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Streudienst wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme verständigt.

Renningen: 44-Jähriger fährt Radfahrerin an und flüchtet

Schwere Verletzungen erlitt eine 55-jährige Radfahrerin, die am Montag gegen 19.00 Uhr auf der Nord-Süd-Straße in Renningen in einen Unfall verwickelt wurde. Die Frau war in Richtung der Kreisstraße 1015 unterwegs, als sich im Bereich der Kläranlage ein Hyundai-Fahrer von hinten näherte und die Radlerin schließlich streifte. Die 55-Jährige wurde von ihrem Fahrrad geschleudert und stürzte in den Straßengraben. Der Hyundai-Lenker machte sich indes davon. Zeugen alarmierten sofort die Polizei und gaben eine Beschreibung des geflüchteten Fahrzeugs sowie das Kennzeichen durch. Die 55-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Nord-Süd-Straße wurde gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Während der Unfallaufnahme fahndeten mehrere Streifenwagenbesatzungen nach dem Geflüchteten. In Sindelfingen konnten Beamte den Hyundai feststellen und stoppen. Im PKW saß ein 44-jähriger Fahrer. Ein Atemalkoholtest, den der Mann durchführte, verlief positiv. Hierauf folgten eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins. Der Hyundai wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.500 Euro belaufen.

Böblingen: Handtasche gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Dienstag zwischen 00:15 Uhr und 03:20 Uhr an einem Peugeot zu schaffen, der auf einem Parkplatz am Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen stand. Mutmaßlich mit einem Stein warf der Dieb die Beifahrerscheibe des PKW ein und entwendete anschließend eine Handtasche vom Beifahrersitz. In der Tasche befand sich ein Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag, einer EC-Karte und persönlichen Dokumenten. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel.07031/13-2500, entgegen.

Böblingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Über ein Fenster, das sie aufhebelten, gelangten vermutlich zwei Einbrecher am Montag gegen 18.30 Uhr in eine Wohnung, die in einem Mehrfamilienhaus in der Herrschaftsgartenstraße in Böblingen liegt. Ein Anwohner eines Nachbarhauses trat, nachdem er ein merkwürdiges Geräusch gehört hatte, auf die Straße und konnte erkennen, dass eine Person vom betreffenden Haus davon rannte. Mutmaßlich wurden die Täter von diesem Nachbar gestört und flüchteten, ohne Beute gemacht zu haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeireiver Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell