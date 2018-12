POL-LB: Verkehrsunfall in Ludwigsburg; Unfallflucht in Sersheim; Einbruch in Asperg

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Neckarweihingen: Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagabend in Ludwigsburg-Neckarweihingen ereignete. Eine 24 Jahre alte Dacia-Lenkerin war gegen 19:15 Uhr auf der Kreisstraße 1664 in Richtung der Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zur Rilkestraße musste sie schließlich verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 22-jähriger Mercedes-Lenker erkannte dies mutmaßlich zu spät und krachte dem Dacia ins Heck. Die Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Mercedes des 22-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sersheim: Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen 07:30 und 08:00 Uhr in Sersheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Unbekannte bog von der Horrheimer Straße nach rechts in die Vaihinger Straße ein und kollidiert hierbei mit den dort installierten Fußgängerschutzbügeln sowie mit einem Ampelmasten. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Aufgrund des Schadensbilds könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon 07042/941-0, entgegen.

Asperg: Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Samstag 15:00 Uhr und Sonntag 12:00 Uhr an einem Wohnhaus in der Hirschbergstraße in Asperg ein Fenster auf. Dabei nutzten sie eine Gartenbank als Aufstiegshilfe. Bei der Durchsuchung der Räume fiel ihnen Schmuck und Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe in die Hände. Zudem richteten sie einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg, Telefon 07141/62033, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell