POL-LB: Verkehrsunfall in Ditzingen und auf der BAB 81 - Gem. Gerlingen und Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots) - Ditzingen: Fußgängerin übersehen

Vermutlich mit leichten Verletzungen kam am Montagabend eine Fußgängerin davon, nachdem sie gegen 20:20 Uhr in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 22 Jahre alte Frau war im Begriff die Straße zu überqueren, als sie im Einmündungsbereich vom Mini eines 48-Jährigen erfasst wurde. Der Mann war zuvor in der Ditzenbrunner Straße unterwegs und nach links abgebogen. Mutmaßlich hat er die Fußgängerin übersehen. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

BAB 81 - Gem. Gerlingen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Einen Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro forderte ein Unfall am Montagnachmittag im Engelbergtunnel. Ein 48-Jähriger war gegen 16:40 Uhr in einem Lkw mit Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Er wechselte zur Mitte und übersah dabei vermutlich einen 23-Jährigen, der am Steuer eines Iveco-Kastenwagen saß. Es kam zum Zusammenstoß, worauf der Wagen des 23-Jährigen nach links abgewiesen wurde und mit dem Mercedes-Transporter eines 30-Jährigen kollidierte. Der 23-Jährige musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Iveco mussten die mittlere und linke Fahrspur rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

BAB 81 - Gem. Korntal-Münchingen: Auf Sattelzug aufgefahren

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 41-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen ereignete. Der Mann war gegen 22:30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Vermutlich aus Unaufmerksamkeit fuhr er einem vor ihm fahrenden 37-Jährigen auf, der am Steuer eines Sattelzuges saß. Sein Pkw geriet ins Schleudern, prallte gegen die linke Betonleitwand und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

