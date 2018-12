POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg Leonberg: U-Haft für 21-Jährigen nach Einbruchsversuch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots) - Das markante Geräusch, wenn Glas zerspringt, ließ einen Anwohner der Rutesheimer Straße in Leonberg am Donnerstag gegen 03.40 Uhr hellhörig werden. Er alarmierte sofort die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren hierauf in Richtung des Beruflichen Schulzentrums im Fockentalweg. Zwei Beamte konnten im Bereich eines Eingangs der Schule zwei Personen wahrnehmen, die in entgegengesetzte Richtungen türmten. Zu Fuß nahmen die Polizisten die Verfolgung eines Flüchtenden auf und konnten schließlich den 21-Jährigen vorläufig festnehmen. Der zweite Tatverdächtige, der dunkel gekleidet war und eine schmale Figur hat, rannte derweil in Richtung Sportanlage bzw. Jugendgästehaus davon. Ein Polizeihubschrauber übernahm die Fahndung aus der Luft, doch der Unbekannte konnte nicht mehr festgestellt werden. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten die beiden Tatverdächtigen zuvor vermutlich versucht die Scheibe einer Brandschutztür des Schulgebäudes einzuschlagen. Der 21-Jährige aus Leonberg wurde zunächst zum Polizeirevier Leonberg gebracht und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den jungen Mann und wies ihn in eine Vollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell