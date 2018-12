POL-LB: Marbach am Neckar: Feuerwehreinsatz; Vaihingen an der Enz: Einbruch in Geschäft; Bietigheim-Bissingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots) - Marbach am Neckar: Feuerwehreinsatz

Wegen eines Schwelbrandes rückte die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in die Gartenstraße in Marbach am Neckar aus. Dort wird derzeit ein Wohnhaus renoviert. Aus noch unbekannter Ursache geriet die Isolierung im Fassadenbereich in Brand, was einen kleineren Sachschaden zur Folge hatte. Es befanden sich insgesamt 34 Wehrleute mit fünf Fahrzeugen vor Ort, die den Schwelbrand schnell unter Kontrolle bringen konnten.

Vaihingen an der Enz: Einbruch in Geschäft

Zwischen Mittwoch 19.15 Uhr und Donnerstag 12.00 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Neue Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz. Dem Einbrecher gelang es zunächst an ein höher gelegenes Kippflügelfenster heran zu kommen. Dieses drückte er schließlich auf und kletterte in die Reparaturwerkstatt des Geschäfts. Anschließend begab er sich in den Verkaufsraum und stahl aus einer Kasse einen geringen Bargeldbetrag. Aus der Werkstatt entwendete er außerdem einen Laptop sowie ein Smartphone im Gesamtwert von mehreren hundert Euro und machte sich damit davon. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Bietigheim-Bissingen: Wohnungseinbruch

Mit Schmuck in noch unbekanntem Wert machte sich ein Dieb davon, der am Donnerstag zwischen 16.30 Uhr und 18.25 Uhr in eine Wohnung in der Erwin-Bälz-Straße in Bietigheim einbrach. Nachdem der noch unbekannte Täter zunächst versucht hatte ein Fenster aufzuhebeln und gescheitert war, brach er eine Terrassentür auf. Hierzu hebelte er mehrfach mit roher Gewalt, bis die Schiebetür nachgab. Im Innern der Wohnung durchsuchte der Einbrecher verschiedene Räume und stahl schließlich diverse Schmuckstücke. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell