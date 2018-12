Ludwigsburg (ots) - Schwieberdingen: Rotlichtunfall

Vermutlich weil eine 22-Jährige ein "rote" Ampel missachtete, ereignete sich am Mittwoch gegen 18:50 Uhr auf der Landesstraße 1140 ein Verkehrsunfall. Die junge Frau, die mit ihrem VW aus Richtung Markgröningen kam und die Landesstraße 1141 in Richtung Schwieberdingen befuhr, hatte zunächst an der Weinstraßenkreuzung an einer roten Ampel angehalten. Trotz des Rotlichts setzte die 22-Jährige mutmaßlich ihre Fahrt fort und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß sie in der Folge mit einem Renault zusammen, dessen 26 Jahre alter Fahrer die Landesstraße 1140 aus Richtung Schwieberdingen kommend befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der 26-Jährige leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Tamm: Heckscheibe an Fahrzeug beschädigt

Am Mittwoch zwischen 18:45 und 20:30 Uhr beschädigten bislang Unbekannte die Heckscheibe eines auf dem Parkplatz der Tennishalle in der Straße "Alter Weg" in Tamm geparkten VW Tiguan, indem sie mit einem Stein die Scheibe einwarfen, die in der Folge zu Bruch ging. Entwendet wurde mutmaßlich nichts aus dem Fahrzeug. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/1313-0, entgegen.

Gemmrigheim: Holzspalter entwendet

Bislang Unbekannte machten sich zwischen Mittwoch, den 21. November und Montag, den 03. Dezember, auf einem Gartenstück im Gewann "Heinzenberg" zu schaffen. Von dem Grundstück neben der Kreisstraße 1625 entwendeten sie einen dort abgestellten rot-grünen Holzspalter der Marke Thor, Magik VS. Der Wert des Holzspalters liegt im vierstelligen Bereich. Aufgrund des Gewichts und der Größe, wurde der etwa 13 Tonnen schwere Holzspalter mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert, möglicherweise auch mit einem Kran. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Telefon 07143/891060, in Verbindung zu setzen.

