POL-LB: Böblingen: Discounter nach Gasaustritt geräumt

Ludwigsburg (ots) - Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen (45 Einsatzkräfte/13 Fahrzeuge) sowie des Rettungsdienstes, unter Einbeziehung eines Rettungshubschraubers, rückten am Mittwoch gegen 12.20 Uhr in die Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen aus. In einem Discounter war es vermutlich bei Reparaturarbeiten an einem Kältekreislauf einer Kühltheke aufgrund eines technischen Defekts zum Austritt einer kleinen Menge Propangas gekommen. Der Markt musste hierauf geräumt werden. 60 bis 70 Personen waren hiervon betroffen. Auch der Parkplatz wurde abgesperrt. Aufgrund der großen Anzahl von Einsatzfahrzeugen war die Rudolf-Diesel-Straße bis gegen 13.25 Uhr gesperrt. Für die umliegenden Gebäude bestand keine Gefahr. Drei Angestellte des Discounters klagten über Atemwegsbeschwerden und körperliches Unwohlsein. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt. Ein Servicetechniker, ausgestattet mit einem Atemschutzgerät, führte die notwendigen Maßnahmen durch, so dass es zu keinem weiteren Gastaustritt kam. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren führten Messungen durch. Kurz vor 13.00 Uhr konnte in der Umgebungsluft keine Gaskonzentration mehr festgestellt werden. Gegen 13.25 Uhr, nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen, wurde der Discounter frei gegeben und der Einsatz war beendet.

