POL-LB: Ehningen: Unfall auf der K 1077; Renningen: Unfallflucht; Nufringen: Fußgängerin angefahren

Ludwigsburg (ots) - Ehningen: Unfall auf der K 1077

Auf der Kreisstraße 1077 ereignete sich am Dienstag kurz nach 07.00 Uhr ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro entstand. Ein 65 Jahre alter Toyota-Fahrer, der aus Richtung Gärtringen kam, wollte auf Höhe Ehningen nach links in die "Nordwestliche Randstraße" abbiegen. Einen 56-jährigen Mercedes-Fahrer, der ihm auf der K 1077 entgegenkam, übersah der Toyota-Lenker vermutlich, so dass es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß kam. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Weder der Toyota noch der Mercedes waren noch fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmerte sich die Straßenmeisterei.

Renningen-Malmsheim: Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker bei einer Unfallflucht am Dienstag gegen 08.00 Uhr in der Nelkenstraße in Malmsheim. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz einer Kinderkrippe. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen abgestellten VW und machte sich anschließend davon. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

Nufringen: Fußgängerin angefahren

Eine 25-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, in der Herrenberger Straße in Nufrigen in einen Unfall verwickelt. Die Frau wollte einen beleuchteten Zebrastreifen auf Höhe der Zeppelinstraße überqueren und wurde hierbei von einem 28 Jahre alten Audi-Fahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW wurde sie auf die Straße geschleudert und verletzt. Die 25-Jährige musste anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen.

