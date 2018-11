POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht im Parkhaus; Hemmingen: Schrankenanlage am Bahnübergang beschädigt

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Unfallflucht in Parkhaus

Ohne sich um den Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich ein noch unbekannter Fahrzeuglenker aus dem Staub, der am Dienstag zwischen 09.10 Uhr und 10.50 Uhr in einem Parkhaus in der Wilhelmstraße in der Ludwigsburger Stadtmitte in einen Unfall verwickelt war. Mutmaßlich touchierte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken einen Audi Geländewagen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Hemmingen: Schrankenanlage am Bahnübergang beschädigt

Nach einer Unfallflucht am Bahnübergang in Hemmingen sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, dringend Zeugen. In der Hochdorfer Straße stockte am Dienstagmorgen von Hochdorf kommend in Fahrtrichtung Eisgasse der Verkehr. Aus noch unbekannter Ursache kam ein Fahrzeug, vermutlich ein Sattelzug mit blauer Plane, nun auf dem Bahnübergang zum Stehen, als sich die Schranken schlossen. Hierauf fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker geradeaus weiter und beschädigte die Schrankenanlage. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Hemmingen fort. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 15.000 bis 20.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell