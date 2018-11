POL-LB: Holzgerlingen: Unfall mit nicht zugelassenem Pkw; Aidlingen: Gartenhütte abgebrannt

Ludwigsburg (ots) - Holzgerlingen: Unfall mit nicht zugelassenem Pkw

Am Sonntag gegen 11.50 Uhr kam es auf der B464 auf Höhe Holzgerlingen Nord in Fahrtrichtung Böblingen zu einem Unfall. Ein 68-jähriger Porsche-Fahrer wollte von der B464 an der Kreuzung Holzgerlingen Nord nach links abbiegen und war dabei auf der nassen Fahrbahn vermutlich zu schnell angefahren. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der Porsche zunächst gegen einen Leitpfosten und stieß anschließend gegen einen Erdwall. Der gesamte Schaden beträgt rund 2200 Euro. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Porsche des 68-Jährigen nur über ein Saisonkennzeichen verfügt und deshalb seit Oktober nicht mehr hätte gefahren werden dürfen. Den 68-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabeordnung, sowie wegen der Inbetriebnahme eines Fahrzeugs ohne Zulassung.

Aidlingen: Gartenhütte abgebrannt

Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Montag gegen 01:00 Uhr eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage an der Gärtringer Straße in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr Aidlingen war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften am Brandort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/204050, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell