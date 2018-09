POL-LB: Vaihingen an der Enz: Einbrecher machen süße Beute

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag 21.00 Uhr und Freitag 10.00 Uhr in ein Vereinsheim in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz ein. Indem sie zunächst die beiden Eingangstüren aufhebelten, gelangten die Einbrecher in die Sanitärräume und den Aufenthaltsbereich. Danach öffneten sie gewaltsam die Tür der Küche. Beim Durchsuchen der Räume stießen die Unbekannten auf zwei Geldkassetten. Allerdings befand sich kein Bargeld in den Kassen. Vermutlich da die Täter auch sonst nichts Wertvolles entdecken konnten, stahlen sie schließlich Schokoriegel und Fruchtgummi im Wert von etwa 50 Euro. Der hinterlassen Sachschaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell