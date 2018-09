Ludwigsburg (ots) - Ein leichtverletztes Kind und Sachschaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 08:00 Uhr auf der BAB 8 im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart ereignete. Von München kommend befuhr ein 31 Jahre alter Renault-Lenker den linken Fahrstreifen der zweispurigen Überleitung zur BAB 81 in Richtung Singen. Vermutlich aufgrund von Aquaplaning verlor der junge Mann im Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein 1-jähriges Mädchen im Fahrzeug. Das Kind erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renault war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

