POL-LB: Verkehrsunfall in Löchgau und Marbach am Neckar, Unfallflucht in Hemmingen und Kornwestheim

Ludwigsburg (ots) - Löchgau: Vorfahrt missachtet

Einen leicht verletzten Motorradfahrer forderte ein Verkehrsunfall der sich am Donnerstag gegen 18:45 Uhr in Löchgau im Bereich Bietigheimer Straße / Friedhofstraße ereignete. Ein 86-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Friedhofstraße unterwegs und wollte in die Bietigheimer Straße einbiegen. In der Bietigheimer Straße fuhren zu diesem Zeitpunkt drei Kradfahrer hintereinander in Richtung Bietigheim-Bissingen. Als der zweite Krad-Lenker auf Höhe der Einmündung Friedhofstraße war, fuhr der Mercedes-Fahrer in die Bietigheimer Straße ein. Um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern, bremste ein 17-jähriger Motorradfahrer stark ab, wich aus und stürzte einige Meter weiter auf die Fahrbahn. Dabei wurde er verletzt, so dass er anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Marbach am Neckar: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Am Donnerstag gegen 17:45 Uhr befuhr der 38 Jahre alte Radfahrer den Radweg der Erdmannhäuser Straße in Richtung Erdmannhausen. Am Ende des Radweges ordnete er sich zur Fahrbahnmitte ein, um anschließend nach links auf den Radweg auf der anderen Straßenseite zu wechseln. Er kündigte das Linksabbiegen vermutlich durch Handzeichen an und sah sich auch nochmals um. Eine ebenfalls in Richtung Erdmannhausen fahrende 19-jährige Skoda-Lenkerin übersah den Radler vermutlich aus Unachtsamkeit und es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer über sein Fahrrad geschleudert wurde und links neben der Straße zum Liegen kam. Der 38-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Hemmingen: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch 22:00 Uhr und Donnerstag 10:30 Uhr beschädigte in Hemmingen ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Schauchertstraße auf dem Parkplatz stehenden VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 07156/4352-0, entgegen.

Kornwestheim: VW beschädigt und geflüchtet

Dank dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugens, konnte eine Unfallflucht aufgeklärt werden, die sich am Donnerstag gegen 20:15 Uhr in Kornwestheim ereignete. Ein BMW-Fahrer befuhr die Mühlhäuser Straße in Richtung der Friedrich-Siller-Straße und kollidierte während der Fahrt mit einem VW, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt anschließend fort. Der Zeuge beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen. Alarmierte Polizeibeamte suchten daraufhin die Halteradresse auf. Der vermeintliche Fahrer konnte allerdings nicht angetroffen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass zur Tatzeit mutmaßlich ein 49-Jähriger mit dem Fahrzeug unterwegs war. In der Nacht zum Freitag erschien der 49-jährige Tatverdächtige mit seinem BMW beim Polizeirevier Kornwestheim und stellte sich. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, musste sich der Mann nach einem Atemalkoholtest einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das ausstehende Blutergebnis wird zeigen, ob der Tatverdächtige bereits während des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand.

