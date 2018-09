POL-LB: Diebstahl in Ludwigsburg; Sachbeschädigung in Gerlingen

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Kompletträder aus Tiefgarage entwendet

In der Nacht zum Freitag machten sich Unbekannte an einem Mercedes, der in einer verschlossenen Tiefgarage in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg geparkt war, zu schaffen. Zunächst bockten die Unbekannten das Fahrzeug auf Pflastersteine auf, demontierten anschließend alle vier Räder und entwendeten diese. Bei der Beute handelt es sich um vier schwarze AMG-Felgen mit Pirelli Bereifung. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Gerlingen: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Zwischen Mittwoch und Donnerstag trieben bislang unbekannte Täter in der Hasenbergstraße in Gerlingen ihr Unwesen. An einem Schulgebäude haben die Unbekannten vermutlich mit einem Stein drei Fensterscheiben beworfen, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gerlingen, Telefon 07156/9449-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell