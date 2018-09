POL-LB: Einbruch und Ladungsverlust in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen-Maichingen: Einbruch in Gaststätte

Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruch geben können, der zwischen Mittwoch 23:30 Uhr und Donnerstag 14:30 Uhr in der Laurentiusstraße in Sindelfingen-Maichingen verübt wurde. Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Gaststätte. Im Inneren brachen die Täter zwei aufgestellte Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Sindelfingen: Sattelzug verliert Ladung

Am Donnerstag ereignete sich gegen 11.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand. Ein 47-Jähriger kam aus Richtung Sindelfingen und wollte mit seinem Sattelzug nach links auf die Kreisstraße 1066 in Richtung Böblingen-Dagersheim einbiegen. Vermutlich weil seine Ladung, bestehend aus einer etwa drei Tonnen schweren Betontreppe, nicht ordnungsgemäß gesichert war, rutschte diese im Kurvenbereich von der Ladefläche. Die Betontreppe prallte anschließend auf den Asphalt und lag in der Folge teilweise auf der Fahrbahn sowie im Bereich eines Grabens. Hierbei wurden der Asphalt, drei Randsteine und ein Verkehrszeichen beschädigt. Im Zuge der Bergungsarbeiten bot ein vorbeifahrender Lkw-Fahrer seine Hilfe an und lud mit einem Kran die Treppe auf den Auflieger. Während der Einsatzmaßnahmen sperrten Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Unfallörtlichkeit bis etwa 12:40 Uhr ab.

