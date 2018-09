POL-LB: Ludwigsburg: Fahrtrichtung nicht beachtet; Korntal-Münchingen: Autofahrer pöbelt Rettungsdienst an; Ludwigsburg: Mutmaßlicher Haschischdealer leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Fahrtrichtung nicht beachtet

Ein leichtverletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden forderte am Donnerstagmittag ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Stuttgarter Straße/Friedrichstraße. Der 45-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen 12:30 Uhr auf der Friedrichstraße unterwegs und wollte die Kreuzung Stuttgarter Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung geradeaus überqueren. Dabei stieß er mit dem Opel einer 21-jährigen Frau zusammen, die von der Schwieberdinger Straße kommend nach links auf die Stuttgarter Straße einfahren wollte. Die 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbreit und mussten abgeschleppt werden.

Korntal-Münchingen: Autofahrer pöbelt Rettungsdienst an

Mit einem völlig uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer hatten es Rettungsdienst-Mitarbeiter und ein Notarzt am Donnerstagnachmittag in Korntal-Münchingen zu tun. Gegen 16:20 Uhr mussten sie für einen dringenden Rettungseinsatz die Einsatzfahrzeuge im Zufahrtsbereich einer Tiefgarage in der Lembergstraße abstellen, da keine andere Parkfläche frei war. Einem älteren Autofahrer war dadurch die Ausfahrt aus der Garage nicht möglich. Er machte seinem Unmut durch längeres Hupen Luft und pöbelte die Einsatzkräfte an, als sie mit dem Patienten zum Rettungswagen kamen. Auch die Erklärung des Notarztes beeindruckte den Autofahrer offensichtlich nicht und erst nach Umsetzen eines Einsatzfahrzeugs fuhr er weiter protestierend aus der Garage. Er wird nun mit einer Anzeige wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen zu rechnen haben.

Ludwigsburg: Mutmaßlicher Haschischdealer leistet Widerstand

Nur undeutlich artikulieren konnte sich ein 22-jähriger Tunesier, der am späten Donnerstagabend gegen 23:50 Uhr von einer Polizeistreife auf dem Ludwigsburger Rathausplatz kontrolliert wurde. Zuvor hatten die Beamten in seiner Nähe einen Teleskopschlagstock aufgefunden. Auf Aufforderung spuckte der junge Mann eine Verkaufsportion Haschisch aus, versuchte aber augenscheinlich, weitere Gegenstände zu schlucken. Als die Beamten dies zu verhindern versuchten, setzte sich der 21-Jährige zur Wehr und musste schließlich zu Boden gebracht und mit einer Handschließe gefesselt werden. Daraufhin spuckte er weitere drei Verkaufseinheiten Haschisch aus. Begleiter des 21-Jährigen versuchten die polizeilichen Maßnahmen zu stören und erst durch Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung beruhigten sie sich. Der 21-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

