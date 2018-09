POL-LB: Böblingen: Mann pöbelt Passanten an; BAB 81/Nufringen: PKW kommt ins Schleudern; BAB 81/Rottnburg am Neckar: Unfall mit 60.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Mann pöbelt Passanten an

Ein 34 Jahre alter Mann musste am Donnerstagnachmittag von Beamten des Polizeireviers Böblingen in Gewahrsam genommen werden, da er vermutlich unter dem Eindruck eines psychischen Ausnahmezustands im Bereich des Krankenhauses Böblingen Besucher, Patienten und Passanten anpöbelte und auch gewalttätig wurde. Bereits gegen Mittag soll der Mann versucht haben vor dem Krankenhaus eine derzeit noch unbekannte rothaarige Frau zu küssen. Als sich diese wegdrehte, habe er der Unbekannten in den Nacken geschlagen. Der Frau kamen dann zwei Zeugen zur Hilfe, die der 34-Jährige beleidigte. Im weiteren Verlauf schrie der Mann herum und verhielt sich fortwährend aggressiv gegenüber anderen Personen. Gegen 16.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Auch auf die Beamten ging der Mann in aggressive Weise zu. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Nach Rücksprache mit dem Krankenhaus wurde der Mann zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Er musste bis Freitagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung des Reviers bleiben. Bereits am Mittwoch soll der 34-Jährige vor dem Krankenhaus einen bislang unbekannten Mann verbal aber auch körperlich angegangen sein. Die Polizei Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet insbesondere diesen Mann und die genannte Frau sich zu melden.

BAB 81/Nufringen: PKW kommt ins Schleudern

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstag kurz vor 17.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Auf regennasser Fahrbahn verlor eine 25 Jahre alte Mercedes-Fahrerin beim Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über ihren PKW. Der Wagen schleuderte schließlich erst nach rechts und prallte dort in die Leitplanke. Von der Leitplanke wurde er abgewiesen, schlitterte über die gesamte Fahrbahn und knallte dann in die Mittelschutzplanke. Während der Unfallaufnahme blieb der linke Fahrstreifen bis gegen 19.00 Uhr gesperrt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei Herrenberg kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

BAB 81/Rottenburg am Neckar: Unfall mit 60.000 Euro Sachschaden

Ein 50 Jahre alter Audi-Fahrer war am Donnerstag kurz nach 19.00 Uhr auf seiner Fahrt zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg in einen Unfall verwickelt. Der Mann befuhr den linken Fahrstreifen und geriet vermutlich aufgrund starken Regens und Aquaplanings ins Schleudern. Der Audi drehte sich zunächst um die eigene Achse und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen überfuhr das Auto einige Büsche und Bäume bis es am Seitenstreifen zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 60.000 Euro belaufen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

