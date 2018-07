POL-LB: Holzgerlingen: Einbruch in Realschule

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmorgen suchten noch unbekannte Täter die Realschule in der Schillerstraße in Holzgerlingen heim. Die Einbrecher hebelten eine Fenster auf, das zu einem Lagerraum der Mensa führt, und drangen anschließend in das Gebäude ein. In der Mensa wurde eine Kasse, die jedoch leer war, aufgebrochen. Der Versuch eine zweite Kasse gewaltsam zu öffnen misslang. Die Täter machten sich schließlich ohne Beute wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

