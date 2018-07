POL-LB: Holzgerlingen: LKW aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitag 21.00 Uhr und Sonntag 07.30 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Max-Eyth-Straße in Holzgerlingen sein Unwesen. Der Unbekannte schlug beide Seitenscheiben eines LKW mit grauer Plane ein und konnte so in das rote Führerhaus gelangen. Anschließend ließ er von dort aus die Ladenbordwand herunter und stahl sechs Kartons mit gebrauchen und teilweise defekten Laptops sowie eine Palette, auf der sich verschiedenste Maschinenbauteile befanden. Der Wert des Diebesguts wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, entgegen.

