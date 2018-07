Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Eine Umarmung - Armbanduhr weg

Ein 80-jähriger Mann wurde am Freitagmittag zwischen 12:30 und 12:45 Uhr in der Kirchstraße Opfer einer Trickdiebin. Die unbekannte Frau hatte den Senior in gebrochenem Deutsch angesprochen und ihn während des anschließenden Gesprächs am rechten Arm genommen und umarmt. Etwa eine halbe Stunde später bemerkte der Mann, dass seine wertvolle Armbanduhr unrechtmäßig den Besitzer gewechselt hatte. Möglicherweise wurden noch andere Personen im Bereich der Innenstadt angesprochen. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, zu melden.

A 81/ Möglingen: Behinderungen nach Unfall mit drei Lkw und einem Bus

Auf etwa acht Kilometern Länge staute sich am Montagmorgen der Verkehr auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart nach einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Süd. Die Fahrer eines Lkw mit Anhänger, eines Sattelzuges sowie eines Reisebusses und eines Kleintransporters waren gegen 08:55 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als der Sattelzugfahrer im stockenden Verkehr stark abbremsen musste. Der 47-jährige Fahrer des nachfolgenden Lkw mit Anhänger fuhr nahezu ungebremst auf. Der ebenfalls 47-jährige Busfahrer, der mit drei Schulklassen unterwegs war, bremste seinerseits stark ab, um einen Aufprall auf den Lkw zu vermeiden und letztlich stieß der nachfolgende Kleintransporter noch gegen den Bus. Im Bus zog sich eine 13-Jährige leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der Lkw mit Anhänger sowie der Kleintransporter mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen bis 11:15 Uhr gesperrt.

A 81 / Pleidelsheim: Sattelzug fährt auf Stauende auf

Schwere Verletzungen hat sich der 46-jährige Fahrer eines Sattelzuges am Montag gegen 10:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A 81 Heilbronn-Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord zugezogen. Er war gegen 10:00 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren, dessen 42-jähriger Fahrer aufgrund einer Verkehrsstörung abgebremst hatte. Der 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die Zugmaschine des Sattelzuges war nicht mehr fahrbreit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen bis gegen 12:30 Uhr gesperrt werden.

