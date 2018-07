POL-LB: Möglingen: Bagger beschädigt Gasleitung

Ludwigsburg (ots) - Bei Abbrucharbeiten in der Hohenstaufenstraße in Möglingen wurde am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr eine Gasleitung durch eine Baggerschaufel beschädigt. Die Bewohner unmittelbar angrenzender Wohnhauses wurden aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Nahegelegene Geschäfte wurden von der Feuerwehr vorsorglich geräumt. Weitergehende Evakuierungsmaßnahmen waren jedoch nicht erforderlich. Um 15:00 Uhr war die beschädigte Gasleitung sicher verschlossen, Absperr- und Räumungsmaßnahmen konnten aufgehoben werden. Die Feuerwehren aus Möglingen und Asperg waren mit 36 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier und die Stadtwerke mit fünf Mitarbeitern vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell