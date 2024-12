Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) - Mann nach Randale im Supermarkt in Gewahrsam genommen (29.11.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Freitagabend hat die Polizei einen randalierenden, stark alkoholisierten Mann in einem Supermarkt in der Teckstraße in Gewahrsam genommen.

Nachdem der 22-Jährige mehrere Waren konsumierte und beschädigte, sprach ihn eine Mitarbeiterin auf sein Fehlverhalten an. Dabei versuchte er nach ihr zu greifen und verfolgte sie durch den Laden.

Die hinzugerufenen Beamten trafen den Randalierer im Markt an. Da er renitent war und sich der Kontrolle zu entziehen versuchte mussten sie ihn zu Boden bringen und fixieren. Angesichts seiner erheblichen Alkoholisierung von knapp 3,5 Promille und der Annahme, dass er weiterhin randalieren könnte, nahmen sie ihn in Gewahrsam.

Neben den Kosten für den Gewahrsam und einer Anzeige wegen Ladendiebstahls muss sich der 22-Jährige auch wegen Sachbeschädigung verantworten, da er neben dem Verhalten im Supermarkt noch die Sprechanlage der Gewahrsamszelle beschädigte.

