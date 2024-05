Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte dringen in Schule ein und randalieren - rund 3.000 Euro Schaden - Polizei bittet um Hinweise (08./10.05.2024)

Singen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag in eine Schule in der Masurenstraße eingedrungen und haben darin randaliert. Die Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zu den Räumlichkeiten der Johann-Peter-Hebel-Schule. Im Inneren nahmen sie aus einer Werkstatt diverses Werkzeug an sich, mit dem sie weitere Türen gewaltsam aufbrachen und in den dahinterliegenden Räumen randalierten. Dabei verursachten sie einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer geben können, oder die sonst Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.

