Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Kelleraufbruch und Diebstahl eines hochwertigen Fahrrads (22.-26.12.2023)

Radolfzell (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 10:00 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Metzgerwaidring gekommen. Ein unbekannter Täter hebelte gewaltsam die Zugangstür zu dem Kellerabteil auf und gelangten so in dieses. Hieraus klaute der Unbekannte ein Fahrrad der Marke Scott Genius MC 10 Carbon im Wert von etwa 4.800 Euro Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben oder etwas zum Verbleib des Fahrrades sagen können. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter Tel. 07732 95066-0 entgegen.

