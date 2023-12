Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) In abgestelltes Auto eingedrungen und Tasche mit Einkäufen entwendet

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein unbekannter Täter in ein Auto eingedrungen, welches an einem Wohnhaus der Ludwigstaler Straße auf Höhe der Abzweigung der Straße "Bei der Schmelze" abgestellt war. Vermutlich öffnete der Unbekannte den Wagen über einen geöffneten Spalt einer Fensterscheibe des Autos und gelangte so in das Innere. Daraus entwendete der Täter eine Tasche mit Einkäufen, die von der Eigentümerin am Donnerstag getätigt und im Wagen zurückgelassen wurden. Die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, nimmt Hinweise zu dem Diebstahl entgegen.

