POL-KN: (Hüfingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Autolack mit spitzem Gegenstand zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Hüfingen (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden an einem in der Straße "Lindenpark" abgestellten schwarzen Hyundai hat ein unbekannter Täter am Samstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr, angerichtet, indem er mit einem spitzen Gegenstand den Fahrzeuglack des geparkten Autos zerkratzt hat. Nun ermittelt die Polizei Donaueschingen, Tel. 0771 83783- 0, wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter.

