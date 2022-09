Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dingelsdorf) Radfahrer bei Sturz verletzt

Konstanz-Dingelsdorf (ots)

Vermutlich aufgrund eines plötzlich blockierenden Vorderrades ist ein 27-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend auf der Thingoltstraße gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war kurz vor 18.30 Uhr mit dem Rad auf der Thingoltstraße in Richtung Wallhausen unterwegs, als es etwa im Bereich der Abzweigung "Zur Schiffslände" aus unbekannter Ursache zum Blockieren des Vorderrades kam. Eintreffende Rettungskräfte brachten den 27-Jährigen zur weiteren Behandlung in die Konstanzer Klinik.

