Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Dreirad gestohlen

Stockach (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Bahnhofstraße, auf dem Fahrradparkplatz am Bahnsteig, ein Dreirad gestohlen. Am Donnerstag, im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr, knackte der Dieb das am Fahrrad angebrachte Schloss und entwendet das Dreirad. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter, oder den Verbleib des Dreirads nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

