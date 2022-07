Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Audi bei Open-Air-Party beschädigt (22.07.2022)

Steißlingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto ist es am Freitagabend, zwischen 22.30 Uhr und 1.30 Uhr, am Rande einer Open-Air-Party in der Nähe der Heiligkreutzkapelle gekommen. Ein unbekannter Täter beschädigte den zwischen der Kapelle und einer Baumschule an einem Feld geparkten schwarzen Audi A3 am Außenspiegel, an der Fahrzeugtür und an den Scheiben und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, entgegen.

