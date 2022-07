Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim L 433/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht nach gefährlichen Überholmanöver im Überholverbot- zwei schwer verletzte Personen - Polizei sucht Zeugen (05.07.2022)

Gosheim L 433 (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen und Fahrerflucht ist es am Dienstag gegen 10.45 Uhr auf der Landesstraße 433 zwischen Gosheim und Wehingen gekommen. Ein 56-jähriger Fahrer eines Ford Kuga war auf der L 433 von Wehingen nach Gosheim unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Fahrer eines weißen Autos in die entgegengesetzte Richtung und überholte in einem nichteinsehbaren Kurvenbereich und einer Überholverbotsstrecke einen vor ihm fahrenden Lastwagen. Der 56-Jährige bremste seinen Ford stark ab, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ein hinter dem Ford fahrender 67-jähriger Audi-Fahrer bremst sein Auto ebenfalls stark ab, prallte trotzdem mit voller Wucht gegen das Heck des Fords. Die beiden 56-jährigen und 67-jährigen Männer verletzten sich bei dem Aufprall schwer und mussten mit Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht werden. Der unbekannte Fahrer des weißen Fahrzeuges setzte seine Fahrt in Richtung Wehingen einfach fort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern und die erforderlichen Maßnahmen für eine Schadensregulierung zu treffen. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Ford Kuga auf eine Höhe von rund 20.000 Euro und am Audi A6 auf ungefähr 30.000 Euro. Vom Verursacherfahrzeug ist bekannt, dass es sich um ein weißes Auto mit einem TUT- Kennzeichen handeln soll. Dieser dürfte durch den Unfall nicht beschädigt worden sein. Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Zimmern, Tel. 0741 34879-0, zu melden. Ebenfalls bittet die Polizei darum, dass sich der Lastwagenfahrer, welcher überholt worden ist, als Zeuge meldet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell