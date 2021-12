Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkr. Rottweil) Unbekannter fährt gegen geparktes Auto und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise (16.12.2021)

Villingendorf, Lkr. Rottweil (ots)

Am Donnerstagabend ist ein Unbekannter in der Talstraße gegen einen dort im Zeitraum von 20.15 Uhr bis 23.10 Uhr abgestellten Audi A3 gefahren und hat an diesem rund 1.000 Euro Sachschaden angerichtet. Ohne sich zu melden oder sonst um den am Audi angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Rottweil (0741 477-0) wegen des Tatbestandes des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Verursacher.

