Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81, Sulz am Neckar, Lkrs. Rottweil) Opel-Fahrer streift Leitplanke

Sulz (ots)

Auf der A 81, kurz vor der Anschlussstelle Sulz am Neckar, hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, bei der eine 39-Jährigen Opel-Fahrerin in die Mittelleitplanke geriet. Aus noch bislang ungeklärter Ursache kam die Autofahrerin in Fahrtrichtung Singen zu weit nach links und dann von der Fahrbahn ab, wonach sie die Leitplanke entlangstreifte. Durch den seitlichen Aufprall lösten die Airbags des Fahrzeugs aus. Verletzt wurde die Fahrerin aber nicht. An ihrem 15 Jahre alten Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

