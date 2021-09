Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gefälschtes Impfbuch vorgelegt (01.09.2021)

Konstanz (ots)

Mit einem gefälschten Impfbuch hat ein Unbekannter am Mittwoch gegen 15.30 Uhr eine Apothekenangestellte in der Bodanstraße überlisten wollten. Ein unbekannter Mann legte ein Impfbuch mit vermeintlichen Corona-Impfeintragungen vor und wollte ein digitales Zertifikat als Impfnachweis erhalten. Die Angestellte bemerkte Unstimmigkeiten und verständigte ihren Chef, der das für die angeblichen Eintragungen zuständige Impfzentrum anrief. Er erfuhr, dass an den vermerkten Terminen dort berhaupt keine Imfpungen stattgefunden hatten. Als der Apotheker den Mann zur Rede stellen wollte, hatte der zwischenzeitlich unbemerkt die Apotheke verlassen. Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell