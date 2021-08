Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell - Markelfingen, Lkr. Konstanz) Zusammenstoß zweier Radfahrer (15.08.2021)

Radolfzell - Markelfingen, Lkr. Konstanz (ots)

Auf dem Radweg zwischen Radolfzell und Markelfingen sind am Sonntag bei einem Überholmanöver zwei Radfahrer zusammengestoßen. Ein 54-jähriger Biker fuhr gegen 16.45 Uhr auf dem Ried-Radweg in Richtung Markelfingen. Ohne freie Sicht überholte er vor ihm laufende Fußgänger. Dabei übersah der Biker einen entgegenkommenden 47-jährigen Rennradfahrer, wodurch es zu einem Zusammenprall kam. Der Rennrad-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt. Es entstand kein Sachschaden an den Fahrrädern.

