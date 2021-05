Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter beschädigt geparkten VW Caddy in der Mittlere(n) Gasse und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden an einem geparkten VW Caddy hat ein Unbekannter angerichtet, indem er am Dienstag, im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 14.30 Uhr, vermutlich zu dicht an dem in der Mittlere(n) Gasse vor Gebäude Nummer 3 geparkten Wagen vorbeigefahren ist. Ohne sich um den dabei abgerissenen Autospiegel des Caddys oder um die weitere Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dieser Unfallflucht und dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Mühlheim (07463 9961-0) entgegen.

