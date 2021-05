Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Vöhringen) Auto überschlägt sich

A81, Vöhringen (ots)

Rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Montag gegen 19 Uhr auf der A81 zwischen Sulz und Oberndorf ereignet hat. Ein 22-Jähriger kam mit seinem Mercedes Benz bei Regen infolge nicht an die witterungsbedingten Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte mit seinem Fahrzeug in einer Böschung gegen einen Baum und überschlug sich. Das Auto kam schließlich auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der 22-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Mercedes musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

