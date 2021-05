Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Waldmössingen

Lkrs. RW) Katze grausam getötet, Polizei sucht Zeugen

Schramberg/ Waldmössingen (ots)

Im Laufe des Freitagvormittags (14.05.2021) stellte ein Anwohner von Waldmössingen in seinem Garten eine tote Katze fest. Wie sich später herausstelle wurde dem Tier offensichtlich vorsätzlich der Kopf und Schwanz abgetrennt.

Das Polizeirevier Schramberg wurde über das Auffinden der toten Katze in Kenntnis gesetzt und nahm die Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz bzw. dem Töten eines Tieres Tieres und somit wegen Sachbeschädigung an einem Tier, gegen die bislang unbekannte Täterschaft auf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Die Katze "Amy" wurde am Donnerstagabend (13.05.2021, gg. 21 Uhr) aus dem Haus gelassen und durch seinen Tierhalter das letzte Mal gesehen. Als Amy am Freitag nicht zurück kam befragte der Eigentümer bereits seine direkte Nachbarschaft und setzte über die sozialen Netzwerke eine Suche nach Amy in Gang. Durch die Nachbarschaft bekam der Eigentümer schließlich ein Bild zugesendet, so dass er seine Amy identifizieren konnte. Hinweise, welche auf den Angriff eines anderen Tieres oder auf einen Unfall hindeuten, erlangten die Einsatzkräfte nicht. Der Auffindeort kann als Tatort ausgeschlossen werden.

Zeugen, die in Waldmössingen im Bereich Hochbühlstraße, Winzelner Straße zum Beispiel verdächtige Personen oder das schreien einer Katze wahrgenommen haben, sollten sich an die Polizeidienststelle Schramberg unter der Telefonnummer 07422 27010 wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell