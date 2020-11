Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz

Kreis Rottweil) Mercedes Viano angefahren und abgehauen (01.11.2020)

SulzSulz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, in der Altenberger Straße begangen hat. Der Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen dort abgestellten schwarzen Mercedes Viano hinten rechts. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sulz, Telefon 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

