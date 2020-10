Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall durch nicht angepasster Geschwindigkeit (21.10.2020)

Konstanz (ots)

Sachschaden von etwa 5.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 19.00 Uhr auf der Allensbacher Straße. Ein 28-jähriger Autofahrer, welcher in Richtung Allensbach unterwegs war, geriet aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann kam vorsorglich in ein Krankenhaus, der nicht mehr fahrbereite Ford wurde abgeschleppt.

