Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Verkehrsunfallflucht (27.07.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Montagvormittag im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Schwabenpark in der Straße "In Grubäcker" ereignete.

Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs stieß in diesem Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken oder beim Rangieren gegen die hintere rechte Seite eines auf dem überdachten Teil des Baumarkt-Parkplatzes stehenden Opel Meriva mit Tuttlinger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens zu kümmern.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Fahrzeug des Unfallverursachers weiß lackiert und dürfte diverse rostige Stellen aufweisen. Es könnte sich um ein Bau- oder Handwerkerfahrzeug mit höherem Aufbau handeln.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell