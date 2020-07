Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kirchen-Hausen) Feuer im Wald (25.07.2020)

Geisingen (ots)

Ein 39 Jahre alter Autofahrer beobachtete am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr eine Rauchentwicklung in einem sich westlich von Kirchen-Hausen befindlichen Waldgebiet. Er fuhr in das Waldstück und stellte dort fest, dass kleinere Äste und Laub in Brand geraten waren. Der 40-Jährige löschte das aus unbekannter Ursache ausgelöste Feuer.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass nach wie vor von erhöhter Waldbrandgefahr auszugehen ist und dass im Wald hinterlassene Flaschen, Gläser, Folien und durchsichtige Kunststoffverpackungen bei ungünstiger Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas wirken und damit ein Feuer verursachen können.

