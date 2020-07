Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mit über drei Promille hinter dem Steuer eines Autos in der Stadtmitte von Rottweil unterwegs (26.07.2020)

Rottweil (ots)

Wegen des Tatbestandes der Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 60-jähriger Mann verantworten, der am Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, mit über drei Promille erheblich betrunken hinter dem Steuer eines Autos in der Stadtmitte von Rottweil unterwegs gewesen ist. Zeugen beobachteten den Mann, als er an einer Tankstelle augenscheinlich betrunken in einen Audi stieg und dann in Richtung Stadtmitte fuhr. Die verständigten Beamten konnten den Audi schließlich feststellen und den 60-Jährigen kontrollieren. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab über drei Promille. Nach der Durchführung eine Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren für die Fahrt unter erheblicher Alkoholeinwirkung verantworten.

