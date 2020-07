Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Landkreis Rottweil) Handfester Streit (30.06.2020)

Dietingen (ots)

Aufgrund eines Streits in der Albstraße sind Beamte des Polizeireviers Rottweil am späteren Dienstagabend gegen 22 Uhr eingeschritten, um eine weitere Eskalation zwischen den Beteiligten zu vermeiden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mann mit seinem Auto nach Hause kam, seine Ehefrau vor deren Wohnhaus antraf und sogleich mit dieser in einen handfesten Streit geriet. Hierbei scheute der Mann nicht davor zurück, seine Frau zu schlagen. Die Beamten mussten die Parteien trennen, um die Situation zu beruhigen. Den Beamten fiel hierbei auf, dass der Aggressor stark nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab rund 1,3 Promille, weshalb ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe entnahm. Anschließend wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Wegen Körperverletzung und Fahrens unter Alkoholeinwirkung muss er sich nun verantworten.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell