Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mehrere Autos zerkratzt (16.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Bürkstraße, Höhe des Gebäudes Nr. 68, mehrere Autos von Anwohnern zerkratzt, die am rechten Fahrbahnrand parkten. Der Täter beschädigte die Autos vermutlich "im Vorbeigehen", da sich alle Kratzer auf der jeweils rechten Fahrzeugseite befanden. Personen, die Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

