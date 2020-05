Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 33n

Landkreis Konstanz) Unbekannter kracht in Autobahn-Leitplanke und flüchtet (08.05.-11.05.2020)

B 33n Überleitung A 98 (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, im Bereich des Autobahnkreuzes Hegau eine Leitplanke. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 13.000 Euro zu kümmern, fuhr er davon. Der Unbekannte war die B 33n von Konstanz kommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Am Autobahnkreuz Hegau wollte er vermutlich auf die A 98 in Richtung Stockach wechseln. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Anpralldämpfer der Leitplanke. Personen, die zur fraglichen Zeit den Unfall beobachtet und Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, den Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell