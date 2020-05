Polizeipräsidium Konstanz

VS-Obereschach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Gegenverkehr mit hohem Sachschaden (04.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.30 Uhr an der Einmündung Niedereschacher Straße / Stumpenstraße ereignet hat. Ein 19-jähriger VW Passat-Fahrer wollte von der Niedereschacher Straße kommend nach links in die Stumpenstraße einbiegen und übersah hierbei einen 53-Jährigen, der ihm mit seinem Mercedes Vito entgegenkam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei der Kollision wurde keiner der Verkehrsteilnehmer verletzt.

