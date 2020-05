Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkrs SBK

Schwenningen (ots)

VS-Schwenningen

Wohnungsbrand - fahrlässige Brandstiftung

Am Samstag, 02.05.2020 um ca. 22.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen sowie die Polizei zu einem Wohnungsbrand in die Weilersbacherstraße in VS-Schwenningen gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Feuer bereits durch das beherzte Eingreifen von Nachbarn mit einem Pulverlöscher gelöscht. Der schwer verletzte Wohnungsinhaber, ein 65-jähriger Mann, wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam ins Krankenhaus. Die drei Ersthelfer mussten ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Ermittlungen ergaben, dass in der im 4. OG befindlichen Wohnung des Mannes der Brand möglicherweise durch eine unachtsam ausgedrückte Zigarette entstand. Weitere Ermittlungen folgen. Es waren 6 Fahrzeuge und 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Von der Polizei waren Streifen des Polizeireviers Schwenningen sowie Kräfte des Kriminaldauerdienstes aus Singen eingesetzt.

